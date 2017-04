Scholieren, muziekverenigingen, verkeersregelaars: iedereen helpt bij The Passion

Foto: REGIO8

ULFT - Ruim 250 vrijwilligers zijn deze week in de weer om een tweede editie van The Passion Lichtenvoorde op te voeren. Voor het tweede jaar op rij wordt dinsdagavond in het dorpscentrum het verhaal over de laatste levensdagen van Jezus Christus opgevoerd.

Onder de vele vrijwilligers bevinden zich scholieren, leden van muziekverenigingen, verkeersregelaars en de cast, die bestaat uit lokale bekendheden. Zo spelen ondernemers Aad Witteveen en Johan Kersjes de rollen van Jezus en Petrus.



Tijdens de eerste editie in 2016 kwamen er zo’n 500 bezoekers op het muziekspektakel af. De tweede editie start dinsdagavond om 19.30 uur met een openingswoord door burgemeester Annette Bronsvoort, waarna een stoet met het kruis en vele fakkels richting de middelbare school Marianum loopt.

Door: Mediapartner REGIO8 Correctie melden