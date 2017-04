Overvaller met mes vlucht na klap taxichauffeur

Foto: Archief | Het mes op de foto is niet het bewuste mes

NIJMEGEN - Een overvaller is in Nijmegen in de nacht van zondag op maandag op de vlucht geslagen nadat hij een klap kreeg van een taxichauffeur.

De man was in de taxi gestapt en wilde naar de De Ruyterstraat worden gebracht. Toen de taxi daar aankwam, haalde de man een mes uit zijn jas. Hij vroeg daarop de chauffeur, onder bedreiging van het mes, om geld. Ook zou de man de taxichauffeur met een onbekend voorwerp hebben geslagen. De chauffeur sloeg terug, waarop de man uit de taxi stapte en zonder buit wegrende. De politie is op zoek naar getuigen. Zo zou de man eerder geprobeerd hebben een andere taxi te regelen. Het gaat om een man met een getinte huidskleur, 1.90 meter lang, normaal postuur en kort geknipt haard. De man is rond de 35 jaar oud.