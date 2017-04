Jongemannen anderhalf jaar na overval opgepakt

TIEL - De politie heeft twee jongemannen uit Tiel aangehouden voor een gewelddadige overval op de Coop in hun woonplaats. In totaal zitten er nu vier mannen vast.

In september 2015 zit de bedrijfsleider in het kantoor de administratie bij te werken als achter hem met grof geweld een raam ingeslagen wordt. Onder bedreiging van wapens moet de bedrijfsleider de kluis openen. Het overige personeel probeerde zich in veiligheid te brengen toen ze de overvallers zagen.

In totaal werd er 19.000 euro buitgemaakt. De overvallers namen dat in sporttassen mee.

Jongemannen uit Tiel

Alle vier de aangehouden verdachten zijn jongemannen uit Tiel. De eerste overvaller werd direct opgepakt Hij zit inmiddels een straf van 3 jaar uit. Na een uitzending van Bureau GLD van begin februari dit jaar kwam een tweede verdachte in beeld en kon worden opgepakt. De twee andere jongemannen werden vorige week aangehouden. De leeftijd van de twee aangehoudenen is niet bekend.

Politie wil complete verhaal

Ook al zitten de vier verdachten van de overval op de supermarkt allemaal vast, de politie denkt dat er nog meer mensen zijn die van de overval af weten. Zo is er na de overval gebruik gemaakt van een gestolen Volkswagen Golf. Later is de auto teruggevonden op de Gasthuislingelaan in Tiel, ter hoogte van verzorgingstehuis Lingewaarde. De kentekenplaten met kenteken 43-TVJ-4 zijn enkele uren voor de overval gestolen aan de Kostverlorenkade in Geldermalsen.

Bureau GLD

Komende woensdag besteedt Bureau GLD opnieuw aandacht aan deze zaak. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland wordt iedere woensdag uitgezonden om 17:20 uur, daarna elk uur herhaald.

