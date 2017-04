Man veroordeeld voor in brand steken eigen kamer

Foto: Omroep Gelderland

DOETINCHEM - Een 19-jarige man uit Apeldoorn is veroordeeld voor brandstichting afgelopen jaar bij hulporganisatie GGNet in Doetinchem. Hij kreeg 21 dagen jeugddetentie en een voorwaardelijke PIJ-maatregel (Plaatsing in Jeugdinrichting).

De rechter achtte bewezen dat hij in de nacht van 2 op 3 oktober de brand stichtte. Zo begon het vuur in zijn kamer en werd er kort na de brand een brandlucht bij zijn handen geroken. Ook had de Apeldoorner op dat moment een aansteker in zijn handen. De man zou bovendien de brand opzettelijk hebben aangestoken. Op de plek waar het vuur ontstond, lagen verbrande handdoeken en verbrand papier. Onder behandeling De PIJ-maatregel werd opgelegd om ervoor te zorgen dat de Apeldoorner onder behandeling blijft. Hij kreeg een proeftijd van twee jaar en heeft onder andere een meldplicht bij de reclassering. GGNet helpt en ondersteunt mensen met psychische, psychosociale en psychiatrische problemen. Zie ook: Brand bij GGNet in Doetinchem; patiënten moeten kamers uit

De uitspraak