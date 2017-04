Twee bestuursleden Gelderse Vallei stappen op

EDE - Dik van Starkenburg en Nicolet Zeller stappen per direct op als voorzitter en lid van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Wander Blaauw is aangesteld als voorzitter ad interim. Dat meldt het ziekenhuis in een verklaring.

In de Raad van Toezicht beëindigt de helft van de leden zijn toezichthoudende rol. Het ziekenhuis geeft als reden voor de wijzigingen dat 'gewijzigde bestuurlijke omstandigheden om bestuurlijke vernieuwing vragen'. De Raad van Toezicht wil de samenwerking en het vertrouwen tussen de medische staf en de Raad van Bestuur verbeteren. In Gelderse Vallei werkten diverse partijen niet goed samen. Dit speelde al geruime tijd en daarom is Prof. Mr. Hubben ingeschakeld voor een onderzoek van de samenwerkingsstructuur. Verschillende scenario’s zijn zorgvuldig besproken, voor het ziekenhuis was het vertrek van de twee bestuursleden de beste oplossing. Daarmee wordt het advies van Hubben opgevolgd. Blaauw is sinds eind januari lid van de Raad van Bestuur.