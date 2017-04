Verwarde vrouw in mast bovenleiding station Utrecht: extra reistijd van Nijmegen naar Schiphol

Foto: Omroep Gelderland

UTRECHT - Een verwarde vrouw is begin van de middag in een mast van een bovenleiding op station Utrecht CS geklommen. Daardoor heeft het treinverkeer van Utrecht naar Arnhem een tijd stilgelegen en rijdt de trein van Nijmegen naar Schiphol nog tot na de avondspits met een kwartier vertraging en moeten reizigers overstappen in Utrecht.

Een medewerker van de NS merkte de vrouw op en heeft de hulpdiensten gewaarschuwd. De NS heeft de stroom van de bovenleidingen gehaald, waardoor veel treinen uitvielen. Een onderhandelaar van politie slaagde erin de vrouw naar beneden te krijgen, waarna het treinverkeer kon worden hervat. Een woordvoerder van de NS meldt dat de meeste treinen inmiddels weer rijden. De familie Maureau uit Elst maakte de gevolgen van de stremming aan den lijve mee. De familie landde, na een vakantie op Mallorca, op Eindhoven Airport om van daaruit de trein naar huis, in Elst, te nemen. 'De trein reed twee keer de verkeerde kant op, eerst in Liempde en daarna in Boxtel. Onze reis begon vanmorgen om half 5 en we waren pas rond half 4 op station Elst, da's ruim een uur later dan gepland', zegt René Maureau.