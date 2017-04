De peer heeft de appel verslagen, fruittelers zijn om

INGEN - Lange tijd was de appel het lievelingetje van de fruitteler. Maar die tijd is definitief voorbij. Afgelopen jaar was er een recordoogst aan peren in de provincie. De meeste Gelderse telers zijn om.

'Vroeger was zo'n driekwart appel en een kwart peer', vertelt fruitteler Evert Blijderveen. 'Nu is wel zestig procent peer.' Dat heeft alles te maken met concurrentie uit Oost-Europese landen. Daar verbouwen ze appels voor een veel lagere prijs. Daar is haast niet mee te concurreren volgens de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). Maar peren hebben ze er niet. Daar het is het klimaat er niet geschikt voor.

In Nederland wel degelijk. 'Het klimaat is hier perfect voor de peer', vertelt Marc André De La Porte van de NFO. 'Vooral voor de zogenoemde 'bewaarperen', zoals de Conference.' Daar maken de telers dan ook dankbaar gebruik van. In 2016 werden er in Gelderland 24% meer peren geoogst dan in 2010.

Bang voor overschot

Al die peren moeten natuurlijk wel verkocht worden. Zowel de telers zelf als de NFO zijn bang voor een overschot. Bijna alle fruitbedrijven investeren inmiddels in de populaire fruitsoort. 'We zijn hard op zoek naar nieuwe afzetmarkten', aldus De La Porte. 'We doen aan veel promotie in Aziatische landen en proberen goede handelsafspraken te maken. Maar als de export terugvalt hebben we wel een probleem.'