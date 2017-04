11 april - Onderhandelen over de overname van Bergen-Belsen

BERGEN - Met het naderen van de Britten en Canadezen geeft SS-voorman Himmler op 11 april 1945 toestemming om concentratiekamp Bergen-Belsen boven Hannover over te dragen aan de Britten. Himmler laat nog wel een groot aantal prominente Joodse gevangenen wegvoeren, die hij als wisselgeld wil gebruiken in zijn onderhandelingen met de geallieerden.

Bergen-Belsen is op dat moment een onbeschrijflijke poel van ellende waar zo'n 60.000 ondervoede en doodzieke gevangenen proberen te overleven tussen ruim 13.000 onbegraven lichamen van omgekomen gevangenen. In het kamp heerst een tyfusepidemie, en het is de Duitsers er alles aan gelegen verdere verspreiding te voorkomen.

Bergen-Belsen: een poel van ziekte en dood. De Britten moeten alle zeilen bijzetten in het kamp maar kunnen het grote sterven aanvankelijk alleen maar lijdzaam aanzien - foto's Wikipedia publiek domein.

Op 12 april beginnen de Duitsers onderhandelingen over een wapenstilstand en het inrichten van een 48 vierkante kilometer grote neutrale zone rond het kamp. Het akkoord wordt op 13 april getekend en twee dagen later trekken de Britten en Canadezen het kamp binnen. Wat ze aantreffen tart iedere beschrijving. De beelden van de toestanden in het kamp waar het onderscheid tussen doden en levenden amper te zien is en waar de slachtoffers uiteindelijk met bulldozers, bestuurd door huilende militairen, in massagraven moeten worden geschoven, schokken de wereld.

Voor de Britten begint een immens karwei.

(meer volgt binnenkort)