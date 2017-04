Als je kind al vijf jaar niet naar school kan

ARNHEM - Stel je eens voor: je hebt thuis een ongelukkig kind omdat het al vijf jaar niet naar school gaat. Normaal onderwijs is, omdat hij of zij autistisch is, niet mogelijk. Maar niets doen is geen optie meer. Dan bedenk je je eigen onderwijsvorm, gekoppeld aan zorg. Marieke Stolte uit Culemborg doet het. Haar systeem heet Linawijs.

Exacte cijfers ontbreken, maar waarschijnlijk krijgen duizenden kinderen in ons land niet de juiste combinatie van onderwijs en zorg die ze verdienen, omdat ze autistisch zijn. Marieke Stoltes dochter Lina van 13 zit al vijf jaar thuis, omdat het op school niet (meer) gaat.

Lina hallucineert soms

'Voor Lina is de wereld spannend', zei Stolte dinsdag op Radio Gelderland. 'Ze heeft iemand nodig die haar kan vertellen wat er in de wereld gebeurt. Ze kan heel boos worden, maar ook verdrietig en bang. Ze belandt soms in een crisis, ze krijgt dan last van hallucinaties. Dit gebeurt op momenten dat ze een periode lang overvraagd is.'

Aanvankelijk leek er weinig aan de hand met Lina op school. Maar op een gegeven moment werden de problemen te groot. Stolte: 'Vanaf groep 5 was dat het geval. Ze moest veel herstellen.'

Lina kwam niet meer buiten en daardoor haar moeder ook niet meer. 'Vorig jaar hebben we weer een poging gedaan haar opnieuw naar school te krijgen. Lina kwam weer in een crisis terecht. Toen hebben we de conclusie getrokken.'

Griep bracht moeder Marieke op een idee

Maar wat was de reden om Linawijs op te zetten? 'Ik lag met griep in bed. Er was geen zorg en geen onderwijs voor Lina. Toen heb ik op papier gezet hoe het zou moeten.'

Linawijs is een ontwikkelplek, benadrukt Stolte. 'Onderwijs en zorg komen er samen. Kinderen gaan aan de slag vanuit rust. Beginnen zelf en als ze eraan toe zijn mogen ze naar een groep. Het is bedoeling dat ze zich ontwikkelen en dat de begeleiding wordt afgeschaald. Wat het kind nodig heeft, zo pak je het aan. Je werkt vanuit hun motivatie.'

Veel ouders die mee willen doen

Linawijs is in eerste instantie voor twaalf kinderen. 'Er zijn al veel ouders die op de deur kloppen, maar we kunnen nog niet veel bieden, omdat we nog volop in ontwikkeling zijn. We hebben een onderwijspartner en een zorgpartner', zegt de Culemborgse. 'Nu nog op zoek naar een locatie hier.'

Ze schat dat voor de start van Linawijs een miljoen euro nodig is. Marieke Stolte kan niet meer terug, althans zo voelt ze dat. 'Met alle regels die zijn doorgevoerd vallen deze kinderen tussen wal en schip. Ze hebben een kleinschaligere oplossing nodig. Scholen en klassen zijn steeds groter geworden, zelfs in het speciaal onderwijs.'