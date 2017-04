Vrouw vindt dode eend in koffer

Foto: politie Nunspeet

NUNSPEET - Een vrouw heeft zondag aan de Oosteinderweg in Nunspeet een bizarre vondst gedaan. In een gereedschapskoffer die daar was achtergelaten, lag een dode eend.

Volgens de politie lag het beest in de buurt van het hertenkamp. Ze zegt uit te gaan van dierenmishandeling. Onsmakelijke foto Op Facebook heeft de politie Nunspeet een foto geplaatst van de dode eend. 'Ja, het is een onsmakelijke foto. Ja, dit treffen wij regelmatig tijdens ons werk. Ja, wij delen dit. Omdat dit -dierenmishandeling- gewoon niet kan', luidt het bijschrijft. Tips zijn welkom op 0900-8844 onder vermelding van registratienummer 2017161087.