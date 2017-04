Man veroordeeld voor seksueel misbruik minderjarige stiefdochter

Foto: Rechtbank Gelderland

ARNHEM - Een 45-jarige man uit Epe is veroordeeld voor het jarenlang seksueel misbruiken van zijn minderjarige stiefdochter. De Epenaar - die verminderd toerekeningsvatbaar is - kreeg een celstraf van 40 maanden, waarvan 10 voorwaardelijk. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

Het misbruik gebeurde tussen januari 2013 en mei 2016. De stiefdochter was 8 of 9 jaar toen het begon. De rechter vond dat de man een onvoorstelbare druk heeft gelegd op het meisje door haar te verbieden er met iemand over te praten. Hij had een blanco strafblad. De Epenaar moet verplicht een behandeling volgen. Ook mag hij geen contact opnemen met het meisje. Zie ook: De uitspraak