Frans Duijts geeft groot concert met 'echte vrienden'

ARNHEM - We hebben al de Toppers, maar vanaf dit najaar is Nederland weer een nieuw trio rijker. Frans Duijts uit Tiel geeft namelijk op 27 oktober een groot concert samen met zijn vrienden Django Wagner en Peter Beense.

Frans, Django en Peter kennen elkaar vanuit het vak en zijn al jaren vrienden. De volkszangers zijn ook samen te zien in het tv-programma 3 man sterk en mede door deze samenwerking besloten ze ook samen het podium op te gaan.

'We waren het er alle drie meteen mee eens. We noemen het concert niet alleen 'Echte Vrienden', maar we zijn het ook echt', aldus Frans Duijts op Radio Gelderland.

Luister hier het interview terug:

Avond vol gezelligheid

Het concert 'Echte Vrienden' wordt gegeven in AFAS Live in Amsterdam. Tijdens het concert brengen de drie mannen hun meest bekende repertoire, maar er worden volgens het trio ook verrassende elementen aan de show toegevoegd. Duijts: 'Het wordt een avond vol gezelligheid. Iedereen moet het gevoel thuiskomen krijgen.'

Of het bij dit concert blijft is nog maar de vraag. De mannen hebben volgens Duijts namelijk één grote droom. 'Hopelijk is dit het begin. Ooit willen we samen in de Arena staan.'