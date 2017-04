Vitesse-aanwinst Thomas Bruns aanwezig bij bekerfinale

ARNHEM - Thomas Bruns is maandagmiddag gepresenteerd bij Vitesse. De middenvelder verruilt het aanvoerderschap bij Heracles Almelo voor een vierjarig contract bij de Arnhemmers. Hij zegt: 'Ik heb een nieuwe uitdaging nodig en het is goed voor mijn ontwikkeling om in een andere keuken te kijken.'

Bruns begon in de jeugdopleiding van FC Twente en maakte in 2011 de overstap naar Heracles, de andere professionele voetbalclub in Twente.

Vest Vitesse voelt goed

Nu, een aantal jaar later loopt diezelfde Bruns maandagmiddag trots rond met een Vitesse vest op sportpark Papendal. Deze kleding heeft hij speciaal aangetrokken voor zijn presentatie van vandaag. 'Het zit goed, ik kreeg net te horen bij de receptie dat zwart-geel mij ook goed staat', begint de huidige aanvoerder van de zwart-witten uit Almelo. Niet alleen het vest maakt indruk op hem. 'Papendal is een fantastisch nieuw complex en met de mensen op de kantoren die ik tot nu toe een hand heb gegeven klikt het goed.'

Concurrentie op middenveld groot

De 25-jarige is bezig aan zijn zevende seizoen bij de Almeloërs, waarin hij op drie goals en vier assists staat. Bruns is sinds dit seizoen voor het eerst aanvoerder. De voetballer kon zijn contract verlengen, maar heeft dit dus niet gedaan.

Naast de club uit Arnhem was FC Utrecht zeer geïnteresseerd. 'Puur vanwege mijn gevoel kies ik voor Vitesse. Hiervoor heb ik de voors- en tegens afgewogen tegen elkaar.' Behalve de verleden tijd, kijkt Bruns ook in de toekomst. 'Ik ga natuurlijk voor een basisplaats, maar eerst is het een kwestie van afwachten welke spelers komen en gaan. In ieder geval heeft Vitesse nu een goed middenveld staan, waar de concurrentie groot is', vertelt hij.

Onder andere dat middenveld gaat op 30 april proberen de bekerfinale te winnen van AZ. Bruns zegt dat hij erbij zal zijn. Als supporter uiteraard. Wanneer de Vitessenaren de beker winnen, plaatsen ze zich voor de groepsfase van het Europa League-toernooi. Bruns: 'Ik hoop dat ze dit lukt. Zelf heb ik al eens mogen ruiken aan de voorrondes van dat toernooi.' Heracles verloor toen van het Portugese Arouca. Wie weet staat Bruns volgend jaar aan de aftrap van het Europa League-toernooi.

