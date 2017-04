'Ik weet niet wie erachter zit'; man ziet opnieuw zijn auto in brand staan

Foto: ViWa Media

MALDEN - De autobrand die in de nacht van zondag op maandag woedde aan de Wildschut in Malden, was de tweede in nog geen vier maanden tijd. De politie gaat in beide gevallen uit van brandstichting. Een doelgerichte aanslag? 'U zegt het en wij denken het?', zegt een bewoner van de straat wiens auto opnieuw zwaar beschadigd raakte.

De man die niet bij naam genoemd wil worden, vertelt hoe hij zondagnacht uit zijn slaap werd gerukt. 'We werden wakker van een sirene en harde knallen', blikt hij terug. Toen hij aan de achterkant van zijn huis uit het raam keek, zag hij een oranje gloed. 'De brandweer was er al.' Twee auto's uitgebrand Er bleek brand te zijn ontstaan bij een geparkeerde auto. Het vuur was vervolgens overgeslagen naar twee wagens die ernaast geparkeerd stonden. 'Mijn auto kon nog worden weggesleept, waardoor die minder schade opliep', zegt de bewoner. De andere twee wagens brandden volledig uit. De vorige autobrand woedde op 21 december op precies dezelfde plek. 'Wie er achter zit? Ik weet het niet. Ik heb contact met de andere gedupeerden, maar die tasten ook in het duister.'