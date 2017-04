Duitse waarschuwing terug op Nijmeegse muur: Achtung Mauer!

NIJMEGEN - Nijmegen is sinds maandagochtend weer een herinnering aan de oorlogstijd rijker. Een monument? Een opgegraven kanon uit de tijd van de strijd in de Waalstad? Niets van dat al: een witte strook verf op een blinde tuinmuur. Aangebracht door de Duitsers om ongelukken te voorkomen.

De witte streep bevindt zich op een tuinmuur in de Eerste Walstraat, hartje centrum. Wie vanuit de Piersonstraat richting de Eerste Walstraat rijdt, heeft de streep vol in het zicht. En dat was ook de bedoeling, zeker in de bezettingstijd toen Nijmegen verduisterd was en vrachtwagens die nog mochten rijden met geblindeerde koplampen reden. De streep, die in het duister goed te zien was, moest naderende chauffeurs erop attenderen dat ze ze alleen maar linksaf of rechtsaf konden rijden. Rechtdoor betekende een frontale botsing met de muur.

En er reed 's avonds nogal eens een Duitse truck door de smalle straten. In de loodsen aan de Piersonstraat hadden de Duitsers hun opslagloodsen voor voedsel en andere voorraden.

Streep op plek met herinneringen

De terugkeer van de streep is een langgekoesterde wens van Nijmegenaar Jo van Son die de streep vanuit zijn huis kon zien en hem in de loop der jaren steeds verder zag vervagen. Zijn herinneringen aan de plek vervaagden overigens niet, aldus de gemeente Nijmegen. Van Son was getuige van een granaatinslag op de plek tijdens de zogenoemde Nijmeegse Granatentijd van eind 1944 tot begin 1945. Bij die klap kwam een voorbijganger om het leven.

De foto boven het artikel is gemaakt door Jo van Son op 22 september 1944.

