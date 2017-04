Kijken, kijken kopen in Arnhem

ARNHEM - Kijken, kijken, kopen' is een nieuw cultureel festijn dat afgelopen zondag in Arnhem plaatsvond. Winkels in de binnenstad werden omgetoverd tot podia waar dans, theater, cabaret en muziekoptredens te zien zullen zijn. Met het evenement wil de organisatie ervoor zorgen dat mensen 'uit de webshop'naar de stad komen. Ook hopen ze nieuw publiek aan te boren door podiumkunsten laagdrempelig te brengen.