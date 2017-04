NIJMEGEN - Een gebroken kaak, gespuug en opstootjes: zaterdag liep het volledig uit de hand bij een amateurvoetbalwedstrijd tussen SV Nijmegen en DVV Duiven. Het is nog onduidelijk wie de eerste klappen heeft uitgedeeld. Een voetballer van de Duivense club liep een gebroken kaak op.

Nog maar 30 minuten na het begin van de wedstrijd ging het mis tussen twee spelers van beide clubs. Wat er precies gebeurd is, daarover verschillen de meningen. Volgens de Nijmeegse club heeft de betrokken voetballer van DVV Duiven eerst een klap uitgedeeld en ook tot twee keer toe gespuugd. Volgens de Duivense club kwam de voetballer van Nijmegen, de linksbuiten, er vrij hard in. Toen hij opstond kwamen beide mannen tegenover elkaar te staan, en zou de Duivenaar zijn hand op hebben gestoken en hebben gezegd: 'Waar ben je nou mee bezig'. Het volgende moment was er een harde knal en lag de Duivenaar op de grond met een gebroken kaak.

'Nog nooit zoiets meegemaakt'

'De trainer die er zaterdag bij was heeft nog nooit zoiets meegemaakt en hij draait al lang mee in de voetbal', vertelt voorzitter Hugo Boschker van DVV Duiven. 'Het was heel ontluisterend en we zijn als leiding bij elkaar gekomen na de klap. We hebben besloten dat we op deze manier echt niet verder wilden spelen. De mannen van onze club die zaterdag aan het voetballen waren zijn niet agressief. Ze zijn de ideale schoonzonen. Overigens kreeg de voetballer van Nijmegen meteen een rode kaart.'

'Als je wil boksen...'

'Als je wil boksen, moet je gaan boksen, en niet voetballen', zegt voorzitter Willem Massa van SV Nijmegen. Hij is duidelijk: 'Het is triest dat dit gebeurd is, het hoort niet thuis op een voetbalveld. We hebben onze speler sowieso geschorst. We gaan nu alles afhandelen volgens protocol en de KNVB gaat er ook mee aan de slag. Ik denk er over na om aan het bestuur voor te stellen deze man uit de club te zetten.'

Gewonde speler is politieagent

De voetballer van DVV Duiven die een gebroken kaak heeft opgelopen, is een politieagent. Hij heeft zelf zijn collega's gebeld en meteen aangifte gedaan. Hoe het nu met hem gaat kan voorzitter Boschker van DVV Duiven niet zeggen. 'Hij was wel totaal verbouwereerd, wist niet wat hem was overkomen. Wij hebben het incident gemeld bij de KNVB met een code 4, dat wil zeggen: buitensporig geweld.' De KNVB krijgt een rapport over wat er zich heeft afgespeeld. Mogelijk buigt de tuchtcommissie zich over de zaak.