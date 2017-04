Dronken vrouw wil autorijden met kind (2)

Foto: REGIO8

DIDAM - Een dronken vrouw is zondagavond aangehouden in Didam omdat ze in de auto wilden stappen met haar 2-jarig kind. Cafébezoekers hadden even daarvoor de politie al gewaarschuwd.

Volgens een bezoekster van een horecagelegenheid wilde de dronken dame met haar kind in de auto stappen en naar huis rijden. De gealarmeerde politie besloot daarop de auto voor het café in de gaten te houden. Op het moment dat ze achter het stuur stapte, hebben agenten haar aangesproken en laten blazen.



De vrouw blies volgens de politie een ‘F-indicatie’, dat is de hoogst mogelijke indicatie. De vrouw heeft een rijverbod voor acht uur gekregen en ook heeft de politie een zorgmelding gemaakt.

Door: Mediapartner REGIO8 Correctie melden