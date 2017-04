Oorlogsherinnering teruggeschilderd op Nijmeegse tuinmuur

NIJMEGEN - Soms kan iets heel simpels een berg aan krachtige herinneringen in zich schuilhouden. Voor de 92-jarige Jo van Son uit Nijmegen is dat een langzaamaan vervaagde witte streep op een tuinmuur. De verf werd aangebracht door Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vandaag schildert de gemeente hem weer terug.

Jo van Son is erbij vandaag om te zien hoe de witte streep weer op de muur in de Eerste Walstraat wordt geschilderd. Hij vroeg de gemeente om de streep er weer op te schilderen. Van Son woonde in de oorlog op de hoek van de Eerste Walstraat en de Piersonstraat en heeft veel herinneringen aan de streep, die hij vanuit zijn huis kon zien.

Streep om ongelukken te voorkomen

De Duitsers schilderden hem op de tuinmuur in de Eerste Walstraat die tegenover de Piersonstraat ligt. Dat moest voorkomen dat Duitse chauffeurs, komende uit de Piersonstraat, in het donker rechtdoor tegen de tuinmuur op zouden rijden. In het verduisterde Nijmegen en met grotendeels afgeplakte koplampen was niet goed te zien dat je daar alleen maar links of rechts kunt.

In de Piersonstraat bevonden zich veel pakhuizen, die door de Duisters intensief werden gebruikt om voedsel en goederen op te slaan en weer te transporteren naar de plekken waar het nodig was.

Inslagen van kogels en granaatscherven

De plek van de witte streep is een bijzondere voor Van Son. Op 22 september kwamen de eerste Engelsen daar aan. Kort daarna werd een voorbijganger op de kruising getroffen door een granaat, waar de kleine Jo van Son getuige van was. Op de muur zijn nog beschadigingen te zien van de inslagen van kogels en granaatscherven uit de tijd dat Nijmegen frontstad was (september 1944-1945).

De gemeente Nijmegen geeft vandaag gehoor aan het verzoek van de 92-jarige Nijmegenaar. De stad vindt het belangrijk dat sporen uit het verleden zoveel mogelijk bewaard en weer onder de aandacht gebracht worden. De Tweede Wereldoorlog was ook voor Nijmegen een ingrijpende periode waarin grote delen van de stad werden verwoest en meer dan 2000 doden vielen.