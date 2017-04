Automobilist raakt al na twee dagen rijbewijs kwijt

DIEREN - Een beginnend bestuurder in Dieren heeft maar twee dagen van zijn rijbewijs kunnen genieten. De automobilist kon zijn roze pasje afgelopen weekend inleveren, nadat hij op de Admiraal Helfrichlaan was betrapt op rijden onder invloed.

Surveillerende agenten zagen de man van 21 zondagochtend rijden en besloten hem te controleren. Toen ze hem lieten blazen, bleek dat hij onder invloed was. De Dierenaar is hierop meegenomen naar het bureau voor een ademtest. Daaruit bleek dat hij veel te veel had gedronken.

De jonge automobilist is zijn rijbewijs voorlopig kwijt. Volgens de politie had hij het pas twee dagen in zijn bezit.