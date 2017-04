TC de Liemers Classic als startschot voor NK

BRAAMT - Wielerliefhebbers kunnen in het vierde weekend van april hun hart ophalen op het parcours van het NK Wielrennen in Montferland. TC de Liemers organiseert op zaterdag 22 en zondag 23 april routes van 100, 120, 135 en 150 kilometer door de gemeente.

'We laten deelnemers zelfs over de finishstreep fietsen, zodat zij voelen wat de wedstrijdstrijders in juni voelen als zij de laatste meters naar de eindstreep afleggen. Ook ervaren deelnemers hoe het is om over de klinkers naar boven te klimmen op de Bovendorpsstraat', vertellen organisatoren Richard Tijsseling en Ab Lubbers over de driesterrentocht. 'Daarnaast zit de Eltenberg in de routes en gaan de langste afstanden door de Sonsbecker Schweiz. We zorgen voor een totale beleving, een echt voorproefje dus.'



In het verleden stond het fietsweekend bekend als de Reichswaldtour. Tijdens de 35e editie van het wielerevenement staat het weekend symbool voor de aftrap van alle activiteiten rond het Nederlands Kampioenschap wielrennen dat in juni plaatsvindt in Montferland.



Voorinschrijven kan via de website www.tcdeliemers.nl.