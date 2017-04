Geen ontslag, maar hulp voor NEC-trainer Hyballa

NIJMEGEN - NEC is voor het eerst dit seizoen onder de streep beland, maar de positie van trainer Peter Hyballa staat niet ter discussie.

De flamboyante Duitser wordt niet afgerekend op de dramatische reeks van tien nederlagen in elf wedstrijden, waardoor NEC van de negende naar de zestiende plaats is gezakt. Die positie betekent aan het einde van dit seizoen deelname aan de play-offs om degradatie. Ook directe degradatie dreigt nog, want de marge met hekkensluiter Go Ahead Eagles is slechts vijf punten.

Jan van Deinsen

Daarom grijpt de clubleiding wel in. De staf van NEC zal voor de slotfase van de competitie worden uitgebreid met een ervaren trainer. Daarvoor is Jan van Deinsen kandidaat. De 63-jarige Tielenaar brak in de jaren 70 door bij NEC en speelde daarna voor Go Ahead Eagles en Feyenoord. Als trainer was hij werkzaam bij diverse clubs. In 2013 leidde hij Achilles'29 naar het kampioenschap in de topklasse. Momenteel is hij jeugdtrainer en adviseur bij zijn oude club Theole uit Tiel.