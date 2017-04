Agenten tellen schaapjes tijdens nachtdienst

Foto: politie Montferland

DOETINCHEM - Een niet alledaags klusje voor agenten in Doetinchem. Aan de Plattenburgstraat waren in de nacht van zondag op maandag 100 schapen ontsnapt en die moesten allemaal terug de wei in worden gedreven.

De losgebroken kudde zorgde voor onveilige situaties voor passerende fietsers en auto's. Omdat het zoveel schapen waren, kreeg de plaatselijke politie hulp van de collega's uit Montferland. Ook kwam de herder ter plaatse. De schapen bleken te zijn ontsnapt uit de stadskudde, doordat het hekwerk door onbekenden was kapot geknipt. 'Wij zijn inmiddels uitgeteld en hopen de rest van de nacht wakker te kunnen blijven', grapte de politie Montferland naderhand op Facebook.