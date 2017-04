Leraren makenn veel overuren en de finale van de voorleeswedstrijd: dit is het nieuws van maandag

ARNHEM - Overuren maken lijkt standaard en de druk om door te werken bij ziekte is groot. Veel Gelderse basisschoolleraren ervaren grote werkdruk. Daarnaast is het vandaag een spannende dag voor zes Gelderse basisschool-leerlingen, zij staan in de finale van het Gelders kampioenschap voorlezen. Dit is het nieuws van maandag 10 april.

Veel Gelderse basisschoolleraren ervaren grote werkdruk die vooral komt door het bijhouden van dossiers, leerlingvolgsystemen en/of plannen. Dat blijkt uit een rondvraag van Omroep Gelderland in samenwerking met de NOS en andere regionale omroepen. De leraren maken veel overuren, omdat het werk simpelweg anders niet afkomt.

44 politiesteunpunten dit jaar

Aan het eind van dit jaar moeten er in Gelderland 44 politiesteunpunten zijn. Dat wil de politie Oost-Nederland, waar onze provincie onder valt. Dat betekent dat er de komende maanden nog elf steunpunten geopend worden. De politiesteunpunten, vaak gevestigd in gemeentehuizen, vervangen de kleinere politiebureaus.

De bedoeling is dat alle 54 gemeenten in Gelderland uiteindelijk een politiepost hebben. Of een politiebureau, of een politiesteunpunt of allebei. De komst van de politiesteunpunten heeft te maken met de reorganisatie bij de politie. Daardoor moesten 200 politiebureaus sluiten. De politie koos voor een aantal grote bureaus en daarnaast kwamen en komen er kleinere steunpunten.

En wie is de beste voorlezer?

Het is een spannende dag voor zes Gelderse basisschool leerlingen. Ze komen vanavond bij elkaar in het Posttheater in Arnhem voor de finale van het Gelders kampioenschap voorlezen. Alle kandidaten moeten vijf minuten voorlezen. Na hun beurt krijgen ze direct een reactie van de jury en als iedereen is geweest maakt deze zelfde jury bekend welke basisschoolleerling zich de beste voorlezer van Gelderland mag noemen.