Voetgangersbrug Dieren staat

Foto: Tom Hijmans

DIEREN - De nieuwe oversteek tussen Dieren-Noord en Zuid is vanavond zonder problemen op zijn plek gehesen. De voetgangersbrug, de Passarelle, is geplaatst over de N348 en vormt een makkelijke toegang naar het treinstation.

Het op z'n plek hijsen van de voetgangersbrug was live te volgen via internet en ook was er een speciale tribune gebouwd. Onder het toeziend oog van een behoorlijke menigte, plaatste een grote kraan de brug. De N348 is weer open en het verkeer kan vanavond voor het eerst onder de Passarelle doorrijden. Voetgangers kunnen de brug zowel via de trap als via een lift gebruiken om zo eenvoudig en veilig beide stationspleinen te bereiken. Zie ook: Live: kijk hier naar inhijsen brug