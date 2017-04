Miranda mag dineren met de koning: 'Dat sla je niet zomaar af'

BEUNINGEN - Miranda Bourgonje uit Beuningen is enorm blij, maar ook gespannen. Ze mag namelijk op 28 april dineren met koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Miranda is namelijk net als Willem-Alexander op 27 april jarig en ze worden allebei 50 jaar.

Om het jubileum te vieren nodigt Willem-Alexander 150 Nederlanders uit om bij hem te dineren. Ze moeten alleen wel jarig zijn op 27 april. In totaal hebben meer dan 11.000 mensen zich voor dat diner aangemeld, maar Miranda is één van de gelukkigen.

'Ik werd gebeld door de secretaresse van het Koninklijk Huis. Ze vroeg mij of ik op de uitnodiging wilde ingaan. Ik sla dat natuurlijk niet af, dat kun je maar één keer meemaken. Ik kreeg meteen vlinders in mijn buik.'

Outfit blijft geheim

Miranda heeft al bedacht wat ze aan gaat trekken naar de ontmoeting met het koninklijk paar. 'Maar dat houd ik nog even geheim. Het wordt in ieder geval een chique jurk.' Wat ze nog niet weet, is wat Miranda wil gaan zeggen tegen de koning en de koningin. 'Nee, dat weet ik nog niet, ik vind het ook spannend. Ik heb nu iemand gevonden op Facebook die ook mag gaan, dus we zijn met elkaar aan het bespreken wat we kunnen zeggen.'

Vroeger al brief geschreven

De 49-jarige Beuningse vindt het bijzonder dat ze nu eindelijk Willem-Alexander mag ontmoeten. Miranda heeft namelijk vroeger, als klein meisje, een brief geschreven naar de, destijds, prins. 'Ik wilde kijken of ik met hem in contact kon komen en kreeg toen een kaart terug, dat was leuk.'

Nu gaat ze Willem-Alexander toch in het echt zien. 'Dat is toch wat anders dan voor de tv. Daar zie je ze dan lopen en denk je: binnenkort zie ik ze van dichtbij, dat is heel vreemd.'

Foto inlijsten

Miranda's zoons zijn nu enorm jaloers en hadden graag meegewild op 28 april, maar dat kan natuurlijk niet. Dus wil Miranda wel een foto maken. 'Maar ik weet niet of dat mag. Er wordt wel een groepsfoto gemaakt. Die ga ik inlijsten en in de huiskamer hangen.'