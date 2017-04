'Ermelose directeur gebruikt museumgeld voor feestjes en wordt geschorst'

ERMELO - De directeur van Het Spoorwegmuseum, Marten Foppen uit Ermelo, is per direct geschorst, zo meldt een woordvoerder van het museum aan De Telegraaf. Foppen zou worden beschuldigd van fraude en belangenverstrengeling.

Bronnen melden aan pretparksite Looopings dat de directeur museumgeld zou hebben gebruikt voor feestjes. Ook zou hij opdrachten expres hebben toegekend aan het bedrijf van zijn vrouw.

'Binnenkort voor de rechter'

Tegenover Looopings zegt de woordvoerder van Het Spoorwegmuseum in Utrecht het volgende: 'Ik kan alleen bevestigen dat Foppen door onze raad van toezicht op non-actief is gezet na een intern onderzoek', zegt voorlichter Evertjan de Rooij. 'Er is sprake van een vertrouwensbreuk. De zaak komt binnenkort voor de rechter. Daarom kan ik er inhoudelijk verder niets over zeggen.'

’Jammer dat het nu zo afloopt’

Foppen is sinds 2015 directeur van Het Spoorwegmuseum, daarvoor werkte hij 25 jaar bij het Dolfinarium in Harderwijk, hij was daar ook algemeen directeur. Twee jaar geleden waren we heel blij met hem', aldus zegsman De Rooij. 'Op zijn reputatie was niets aan te merken. Dat het nu zo afloopt, is erg vervelend voor de organisatie.'

