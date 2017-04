Gelderse politie nog dit jaar verhuisd naar nieuwe steunposten

ARNHEM - Nog dit jaar moet de grote verhuizing van de politie in Gelderland klaar zijn. Voor de verhuizing worden politiebureaus gesloten en vervangen door kleinere steunpunten. Dat verwacht de politie Oost-Nederland, waar Gelderland onder valt.

De bedoeling is dat alle 54 gemeenten in Gelderland uiteindelijk een politiepost hebben. Dat kan een bureau of een steunpunt zijn en in sommige gevallen beide.

Een politiesteunpunt is een bureau of kamer die de agenten als uitvalsbasis kunnen gebruiken. Het zit vaak in het gemeentehuis. Volgens teamchef Viola Mistrate Haarhuis van de politie Achterhoek-West heeft dat ook de voorkeur. 'Omdat we dan heel dicht bij onze partners zitten. Dan kunnen met name wijkagenten heel snel contacten leggen met bijvoorbeeld wijkteams en buurtcoaches. Zo kunnen we dus veel efficiënter werken.'

De komst van de politiesteunpunten komt door de reorganisatie bij de politie. Daardoor moeten 200 politiebureaus sluiten. De politie koos ervoor een aantal grote bureaus open te houden. De steunpunten komen vaak in kleinere kernen.

Wijkagent Fons Bouwmeister ziet vooral voordelen voor de nieuwe werkwijze. Zijn nieuwe werkplek is het steunpunt in het gemeentehuis van de gemeente Bronckhorst, in Hengelo. 'Hoe dichter je in het gebied zit, hoe dichterbij je bent als de burger je nodig heeft.'

De politie wil per gemeente bekijken of er een politiebureau of een politiesteunpunt moet zijn, of allebei. Landelijk gezien loopt de politiesteunpunt-operatie tot 2025, maar in Gelderland willen ze dat dus dit jaar al afronden.

Volgens teamchef Mistrate Haarhuis is er geen reden de verhuizing langer uit te stellen. 'Ik vind het zelf wel meevallen met de snelheid, maar zodra duidelijk is dat je gaat stoppen in de oude bureaus en vanuit een centraal punt gaat werken, dan kan je maar beter zo snel mogelijk die steunpunten inrichten. Want als die verandering er toch aan zit te komen en je zit er lang tegenaan te hikken is dat voor niemand goed.'