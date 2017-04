Dit jaar moet Gelderland 44 politiesteunpunten hebben

ARNHEM - Aan het eind van dit jaar moeten er in Gelderland 44 politiesteunpunten zijn. Dat wil de politie Oost-Nederland, waar onze provincie onder valt. Dat betekent dat er de komende maanden nog elf steunpunten geopend worden. De politiesteunpunten, vaak gevestigd in gemeentehuizen, vervangen de kleinere politiebureaus.

De bedoeling is dat alle 54 gemeenten in Gelderland uiteindelijk een politiepost hebben. Of een politiebureau, of een politiesteunpunt of allebei. De komst van de politiesteunpunten heeft te maken met de reorganisatie bij de politie. Daardoor moesten 200 politiebureaus sluiten. De politie koos voor een aantal grote bureaus en daarnaast kwamen en komen er kleinere steunpunten.

De politie wil per gemeente bekijken of er een politiebureau of een politiesteunpunt moet zijn, of allebei. Landelijk gezien loopt de politiesteunpunt-operatie tot 2025, maar in Gelderland willen ze dat dus dit jaar al zo snel mogelijk afronden.