FC Lienden-fan: 'Betuwederby qua sfeer vergelijkbaar met Feyenoord-Ajax'

LIENDEN - 'Qua sfeer is het duel tussen FC Lienden en TEC uit Tiel vergelijkbaar met Feyenoord-Ajax', meent Lienden-supporter Patrick van Merkerstein. Zondagmiddag was de tweede editie van de beladen Betuwederby dit seizoen.

Beladen is het al ruim voor de wedstrijd. Zo hebben TEC-supporters in de nacht van zaterdag op zondag onder meer oranje vlaggetjes opgehangen op sportpark De Abdijhof. En wie Lienden binnenkomt ziet elke vijftig meter een a4'tje met het logo van TEC op paaltjes en borden. Overigens, wanneer de terreinknechten van de blauw-witten uit Lienden de vlaggetjes vanochtend ontdekken, worden ze vervolgens snel verwijderd.

Twee TEC-supporters die afgelopen nacht Lienden versierden met onder andere oranje vlaggetjes.

Ook de twee grappenmakers (hierboven op de foto) van afgelopen nacht reizen met de bus naar Lienden. Rond 13.30 uur komt de TEC-aanhang met veel bombarie het sportcomplex op, terwijl supporters van Lienden zich rustig houden. Adriaan van Imgen, gekleed in een FC Lienden-shirt en met een sjaal van zijn club om de nek is hier één van. Hij zegt: 'Wij van Lienden zijn nu nog rustig, maar voor- en tijdens de derby laten we ons wel horen.'

Adriaan van Imgen is trots op zijn club en laat dat zien.

Frans Duijts zingt

Wie zich een half uur voor de aftrap ook laat horen, is volkszanger Frans Duijts. Onder meer zijn bekende nummer 'Jij denkt maar dat je alles mag van mij' brengt hij ten gehore. 'Ik ben een echte Tielenaar en de stadjes om Tiel heen zoals Lienden voelen als thuiskomen', vertelt Duijts vooraf. 'Het is nu nog stil, maar daar ga ik zo verandering in brengen. Met mijn zangkunsten maak ik de voetballers extra warm', vervolgt hij.

Nadat de Tielenaar gezongen heeft en is gefotografeerd met fans, neemt hij plaats tussen het publiek. In totaal staan er tijdens de wedstrijd ruim tweeduizend mensen langs de lijn. Normaal gesproken zijn dit er ongeveer vijfhonderd. De diehard-supporters van beide teams steken rookbommen af bij opkomst van de spelers.

De basisspelers van beide ploegen betreden het veld, nadat de roombommen zijn ontstoken.

0-1 TEC

Op het moment dat de rook is weggetrokken, staat de 0-1 al op het scorebord. Kurtley de Windt breekt door over rechts en legt terug op mede-aanvaller Jose Makiavala, wiens schot van dichtbij binnenvalt. Na de goal heeft de thuisploeg het meeste balbezit, maar dit leidt weinig grote kansen.

De TEC-spelers zijn zielsgelukkig nadat ze op voorsprong komen.

Lienden tweede helft beter

'We gaan ze pijn doen', roept coach Hans Kraay Jr. aan het begin van de tweede helft. Deze boodschap wordt geen waarheid, maar Lienden is in het tweede bedrijf wel grotendeels beter. Wederom hebben ze veel balbezit, maar de vele kansen worden niet verzilverd. Daardoor blijft het bij 0-1.