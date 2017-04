Vier voetbalvelden aan natuur verbrand op Rozendaals bosgebied

Foto: Omroep Gelderland

ROZENDAAL - In het bosgebied bij het Rozendaal is zondagmiddag brand uitgebroken. Veel hulpdiensten gingen naar het vuur. Even na 16.30 uur was het vuur onder controle.

De brand greep door de droogte snel om zich heen, daardoor is er bos verbrand ter grote van ongeveer vier voetbalvelden. Er zijn vier extra tankwagens ingezet, aldus de brandweer. De brandweer schaalde op omdat de plek lastig bereikbaar was. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De Schelmseweg (N785) ter hoogte van Rozendaal was vanwege de brand afgesloten, maar werd rond 16.45 uur weer vrijgegeven.