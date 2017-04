Insluipingen in afgelegen woningen en boerderijen

GROENLO - De politie heeft de afgelopen weken meerdere meldingen gehad uit de Achterhoek. Het ging dan om auto's met verdachte mensen op het erf van afgelegene woningen en boerderijen. In sommige gevallen bleek dat er geld of sieraden waren gestolen.

De meldingen kwamen tussen 15 maart en 5 april uit Groenlo, Sinderen, Winterswijk, Zieuwent, Ruurlo, Eibergen en Neede.

In sommige gevallen gaat een van de verdachte personen met een bewoner in gesprek terwijl op datzelfde moment andere personen de woning via een andere kant binnen proberen te komen.

Als er geen bewoner bij de woning is, bijvoorbeeld omdat deze elders op het erf met werkzaamheden bezig is, probeert men een raam te verbreken of gaat men de woning in via een niet afgesloten deur of raam.

Het woninginbrakenteam van de politie bekijkt of er verband is tussen de zaken.