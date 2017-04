Abdi Nageeye mikt op Nederlands record marathon

Foto: ANP

ROTTERDAM - Abdi Nageeye is uit op het Nederlands record op de marathon. 'Het spreekt voor zich dat ik de beste Nederlander wil zijn. Dan kun je trots terugkijken op je carrière', zei de 28-jarige hardloper, die zondag in Rotterdam finishte in 2.09.34.

Dat was niet alleen een dik persoonlijk record, hij verdreef ook Marti ten Kate uit de boeken als snelste Nederlandse atleet in de klassieker door de Maasstad (2.10.04 in 1989). Nu is de 2.08.21 van Wageninger Kamiel Maase uit 2007 zijn volgende doel. Mogelijk dit najaar volgt al de aanval. 'Ik ben supertevreden, maar je wilt altijd meer. Ik voel ook dat het nog harder kan en ik denk dat ik dit najaar in een marathon als die van Berlijn dat Nederlands record al kan lopen', vertelde hij na afloop van de 42,195 kilometer door Rotterdam. Hij twijfelt om die reden sterk aan deelname aan de marathon bij de WK in augustus in Londen. Zie ook: Abdi Nageeye en Ruth van der Meijden Nederlands kampioen in persoonlijk record