Voetballer met verlammingsverschijnselen naar ziekenhuis

WIJCHEN - Een voetballer is zondag ernstig gewond geraakt tijdens een wedstrijd tussen AWC Wijchen en Blauw-Wit uit Nijmegen. Hij zou verlammingsverschijnselen hebben, zo meldt s.v Blauw-Wit-voorzitter Bernard van Raaij.

De voetballer kwam in botsing met een andere speler. 'Daarbij zou hij een klap in zijn rug hebben opgelopen', vertelt de voorzitter van de club uit Nijmegen. Van Raaij kan verder niet specifiek op de verwondingen ingaan. Wel kan hij melden dat de spelers best onder de indruk waren van het voorval. 'Er is ook niet verder gespeeld.'

'Heftig om waar te nemen'

Bij voetbalclub AWC zijn ze ook geschrokken, zo meldt Frans Derks. 'Er klapten twee jongens tegen elkaar op en er stortte er één van Blauw-Wit ter aarde. Gelukkig was er een arts langs het veld die meteen kon helpen. Uiteindelijk kwamen er meerdere ambulancevoertuigen en een traumahelikopter ter plaatse. De gewonde voetballer moest daarna ook met de traumahelikopter naar het ziekenhuis. 'Het is heftig om waar te nemen, zo op je eigen sportpark.'



De Wijchense voetbalclub weet ook niet precies hoe het met de jongen is, maar laat weten contact te houden met Blauw-Wit. 'We sturen uiteraard ook een bloemetje naar de voetballer.'