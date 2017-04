Motorrijders gewond bij ongeval in Wijchen

WIJCHEN - Twee motorrijders zijn zondag aan het begin van de middag met elkaar in botsing gekomen in Wijchen. Het ongeval gebeurde op de Havenweg.

Meerdere ambulances zijn ingezet en de traumahelikopter is ook gealarmeerd. Die is geland op het naastgelegen voetbalveld.

Het ging om een kop-staartbotsing in een bocht. Beide motorrijders zijn per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend.