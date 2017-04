Insluipers actief in buitengebied Achterhoek

ULFT - Vanuit meerdere plaatsen in de Achterhoek komen bij de politie meldingen binnen over insluipingen. Het gaat om huizen in het buitengebied van Groenlo, Sinderen, Winterswijk, Zieuwent, Ruurlo, Eibergen en Neede.

In alle gevallen hebben bewoners tussen 15 maart en 5 april een auto met verdachte personen op hun erf gehad. In sommige gevallen gaat iemand met een bewoner in gesprek, terwijl een handlanger de woning probeert binnen te komen. Wanneer er niemand in de buurt is, breken ze een raam open of gaan ze naar binnen via een niet afgesloten deur of raam, zegt de politie.



Bij enkele van de woningen bleek dat er na het ongewenste bezoek geld of sieraden weg waren. De politie vraagt daarom om extra alert te zijn en signalementen van verdachte personen of voertuigen, inclusief kenteken, te noteren en door te geven, liefst via 112.