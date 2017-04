ARNHEM - Vitesse versterkt zich met Thomas Bruns. De middenvelder tekent binnenkort een vierjarig contract bij de Arnhemse voetbalclub.

De aanvoerder van Heracles Almelo komt transfervrij over naar Arnhem. Hij is nu bezig aan zijn zevende seizoen in Almelo en is al jaren een vaste waarde.

'Vitesse is een stabiel, sterk team. Ik heb niet in eerste instantie naar het geld gekeken, maar naar mijn gevoel. Dat is beter bij Vitesse dan bij FC Utrecht', stelt Bruns.

'Ik hoop dat deze beslissing weer zo goed uitpakt als destijds bij Heracles.'

Bruns wordt in principe gehaald voor de positie van de van Chelsea gehuurde Lewis Baker.

Zie ook: Heracles-speler Thomas Bruns kan voor vier jaar tekenen bij Vitesse