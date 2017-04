Joy (14) uit Apeldoorn beste vrouwelijke YouTuber: 'Mijn geheim? Ik maak wat ik leuk vind'

ARNHEM - De 14-jarige Joy uit Apeldoorn is zaterdagavond uitgeroepen tot beste vrouwelijke YouTuber. Dat gebeurde tijdens de uitreiking van de VEED-Awards in Amsterdam.

Joy, die beurtelings in Apeldoorn en het Amerikaanse Orlando woont, maakt video's voor haar eigen kanaal Beautynezz. Inmiddels heeft dat kanaal meer dan een half miljoen abonnees. Haar video's zijn in het totaal 150 miljoen keer bekeken.

'Als ik film realiseer ik mij niet dat ik voor zoveel kijkers aan het filmen ben. Maar later denk je wel echt: 'Wow, dit is echt megaveel', zo vertelt Joy op Radio Gelderland.

Het is niet de eerste keer dat Joy aan de haal gaat met een prijs tijdens de VEED-awards. Twee jaar geleden won ze al de VEED Talent Award en vorig jaar kreeg zij ook al de award voor de Beste Vrouwelijke YouTuber. Hoe komt al dat succes eigenlijk? 'Ik heb geen idee, ik maak filmpjes die ik leuk vind en kijkers vinden dat ook leuk.'

Twee keer

Joy viel dit jaar twee keer in de prijzen, want haar YouTubekanaal werd ook uitgeroepen tot beste beautychannel. De VEED-awards gelden als de Oscars voor de Nederlandse YouTubers. De awards werden uitgereikt op het Westergasterrein.

Eén van haar populairste videofilmpjes is 'Morning Routine':

Populair op straat

Joy merkt dat ze door haar filmpjes enorm populair wordt. 'Ik moet heel vaak op de foto, selfies maken. Daarnaast moet ik ook veel handtekeningen uitdelen. Als ik naar de stad ga, word ik herkend. Gister was er ook een meet and greet met mij, het is heel gek dat er dan zoveel mensen voor mij komen.'

