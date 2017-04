Abdi Nageeye en Ruth van der Meijden Nederlands kampioen in persoonlijk record

ARNHEM - Abdi Nageeye uit Nijmegen en Ruth van der Meijden uit Groesbeek zijn zondag tijdens de marathon van Rotterdam Nederlands kampioen geworden.

Nageeye liep ondanks het warme weer een persoonlijke record. Hij kwam tot een tijd van 2.09.34. Dat is 50 seconden sneller dan zijn vorige snelste tijd.

Bovendien is hij nu de snelste Nederlander ooit in de marathon van Rotterdam. Hij dook ruim onder de 2.10.04 die Marti ten Kate in 1989 neerzette.

In het eindklassement werd de Nijmegenaar negende. De Keniaan Marius Kimutai won in 2.06.04.

Van der Meijden werd vijfde in 2.31.33. Daarmee verbeterde ze haar persoonlijk record met meer dan twee minuten. Ze werd de op zes na snelste Nederlandse marathonloopster ooit.