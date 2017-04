(VIDEO) Beelden knokpartij tussen hooligans van Vitesse en PSV duiken op

ARNHEM - Op Facebook is een video geplaatst van vechtende hooligans. De beelden staan op het forum van Dutch Belgium Ultra Hooligan Scene, die vaker beelden van dergelijke knokpartijen online plaatst. Volgens het forum gaat het om hooligans van Vitesse en PSV.

Het is niet duidelijk waar en wanneer de vechtpartij was. Volgens het bijschrift zijn de Vitesse-hooligans in het zwart gekleed en die van PSV in het wit.

Sommige Facebookbezoekers zijn boos dat de vechtenden niet onherkenbaar zijn gemaakt. Maar er zijn ook steunbetuigingen: 'Prima gevecht toch, respect voor beide groepen.'

Dit soort 'gearrangeerde' vechtpartijen tussen hooligans komen vaker voor. Zo gingen eind januari Feyenoord- en AZ-supporters op de vuist. Ook dat werd gefilmd.

1limburg meldde in oktober 2016 dat hooligans van onder meer Roda JC, Fortuna Sittard, MVV, Feyenoord en het Belgische Standard Luik elkaar geregeld op het platteland of in bossen ontmoeten voor knokpartijen.

