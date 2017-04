Heerlijke weekenddag met misschien wel 23 graden

ARNHEM - Deze zondag laat het voorjaarsweer zich van zijn beste kant zien. Plaatselijk kan het in de Achterhoek misschien wel 22 of 23 graden worden.

Medio vorige week was al bekend dat de zondag de beste dag van het weekeinde zou worden. De zondag begon nog met uitgebreide vorst aan de grond, maar door de stralende zon warmt het snel op.

23 graden

Weerman Tom van der Spek van MeteoGroup in Wageningen verwacht voor vandaag temperaturen boven de 20 graden en misschien in het midden en het zuiden van het land misschien wel een paar graden erbij.

Het is niet de eerste warme dag van het jaar in Gelderland. Eind maart beleefden we ook al een aantal mooie voorjaarsdagen.

Buien

Na het weekeinde is het weer afgelopen met het uitbundige voorjaarszon. De temperatuur zakt naar 12 graden en op woensdag is er kans op buien.