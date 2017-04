Drukte bij attractieparken door 'heerlijk' weer

ARNHEM - Bij de Gelderse attractieparken is het behoorlijk druk vanwege het mooie weer. Dat leert een belrondje langs de parken. Bij Burgers' Zoo in Arnhem stond de rij tot op de parkeerplaats.

'Het is gezellig', aldus een woordvoerder van de Arnhemse dierentuin. 'Het is heerlijk weer. Tot een uur of een komen mensen binnen. Dat geeft wel drukte, maar we hebben een groot park.'

Julianatoren in Apeldoorn is zelfs eerder opengegaan vanwege het mooie weer. 'Dat is een verzoek van de gezinskaarthouders. We zouden op Goede Vrijdag (aanstaande vrijdag, red.) opengaan, maar we zijn nu afgelopen zondag opengegaan. Dat was ook een leuke dag. Goed dat we nu ook open zijn', vertelt een woordvoerder.

Bij het Dolfinarium in Harderwijk 'loopt het door', laat een woordvoerster weten. De Apenheul in Apeldoorn gaat op Goede Vrijdag open.