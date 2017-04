Gemeenten Tielerwaard gaan op toertocht langs de dorpen

METEREN - Leden van de colleges van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal gaan vanaf maandag alle kernen in hun gemeenten te bezoeken om vragen te beantwoorden over de komende gemeentelijke herindeling. De eerste zes bijeenkomsten van in totaal 26 zijn maandagavond.

De eerste inloopbijeenkomsten zijn om 19.00 uur in Meteren, Rhenoy en Spijk. Later die avond zijn Beesd, Enspijk en Heukelum aan de beurt. De inloopbijeenkomsten duren telkens maar een uur. Er kunnen dan vragen gesteld worden aan het aanwezige lid van het college of aan een aanwezige ambtenaar. Tijdens de bijeenkomst kan er ook een zogeheten zienswijze op de plannen worden ingediend. De laatste inloopavonden zijn op 19 april.

De nieuwe gemeente komt sowieso naar je toe

In de nieuwe gemeente die in 2019 moet zijn gevormd is er waarschijnlijk geen traditioneel gemeentehuis meer. Het plan is om de ambtenaren naar de mensen toe te laten gaan. Het gebied is te groot om van mensen te vragen naar een gemeentehuis te komen is de gedachte. Daarom willen de gemeentes dat de ambtenaren hun diensten aanbieden in de kernen zelf. Dat kan bijvoorbeeld door af te spreken in een dorpshuis of zelfs bij de mensen thuis. Inmiddels loopt er ook een verkiezing bij de inwoners over de nieuwe naam voor de toekomstige gemeente. De namen gemeente West Betuwe, gemeente Waal en Linge en gemeente Betuwewaard zijn hiervoor in de running.