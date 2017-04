Duizenden euro's voor eitje

Dit is niet een uit ei uit de collectie Foto: Wiki Commons

ARNHEM - Bent u al in de paasstemming? Nee, ga dan eieren kijken in Arnhem. Daar is een bijzondere collectie te zien en te koop. Voor de eerste keer in Nederland.

Een enorme collectie kunstig bewerkte eieren van kippen, ganzen en struisvogels, is te zien bij veilingbedrijf Derksen in Arnhem. Een groot deel van de collectie van de 86-jarige Tik Looman uit Sassenheim wordt daar geveild. Volgens het veilingbedrijf is Looman in de wereld van de 'egg-ers' (verzamelaars) een beroemdheid en een topontwerper. Tot duizenden euro's De verzameling bestaat uit eieren in de Fabergé-stijl, maar ook uit eieren die Looman zelf heeft gedecoreerd. De meest uiteenlopende decoraties en bewerkingen zijn er in Arnhem te zien. Van over de hele wereld is er belangstelling voor de collectie, in het bijzonder vanuit Amerika, Zuid Afrika en Australië. Wilt u zo'n bijzonder eitje? Dan kunt u bieden. Sommige topstukken zijn getaxeerd op 2000 euro, maar er zijn ook exemplaren van enkele tientjes. Bij het veilinghuis kunt u deze dagen terecht op de kijkdagen. Op donderdag 13 april is de veiling. De opbrengst van de veiling schenkt Looman aan goede doelen, waaronder Kika.