Breinburg: 'We kunnen echt op onze supporters bouwen'

NIJMEGEN - NEC-aanvoerder Gregor Breinburg zag met afgrijzen de beginfase van zijn ploeg tegen Ajax aan. 'Binnen acht minuten met 2-0 achter. Dat plan je niet. Het is mentaal weer een klap, je maakt een plan en je spreekt af zolang mogelijk de nul te houden, maar als je zo begint roep je het over jezelf af.'

Toch is de middenvelder het vertrouwen in een goede afloop van de competitie niet af. 'We hebben de supporters waar we op kunnen bouwen. Die staan nog steeds achter ons, dat is een extra wapen dat we kunnen gebruiken. Ik kwam hier toen we Jupiler League speelde, en toen zei iedereen.. kom op.. promotie! En nu is het net andersom. Maar dat ze ons zo steunen doet wel wat.'

Breinburg ziet de komende weken met vertrouwen tegemoet. 'Natuurlijk. Als ik geen vertrouwen meer had zou het niet goed zijn. We hebben nog een aantal wedstrijden.'