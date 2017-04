Hyballa kan vertrouwensverhaal niet meer horen

NIJMEGEN - NEC verloor zaterdagavond kansloos van Ajax. Alle goede bedoelingen konden binnen tien minuten de ijskast is, want toen stond het al 2-0. 'En ook weer niet want je hebt nog tachtig minuten om het goed te maken', aldus trainer Peter Hyballa.

'Maar het is natuurlijk wel een shockmoment voor de spelers. Het is niet het gewenste draaiboek.' Na de 0-2 bleef Ajax de betere al kwamen er wel kansjes voor NEC. 'Ajax is natuurlijk beter, ze komen in de flow en dan moet je veel passie brengen. Dat hebben we voor en na de 1-3 wel gedaan', vertelt de trainer.

Die passie in de tweede helft kreeg waardering van het Nijmeegse publiek 'De supporters waren geweldig. NEC Nijmegen kan daar trots op zijn. ' Maar er moeten snel punten komen, de eerste kunnen gepakt worden bij FC Twente. Een speciale sessie voor de moraal heeft Hyballa niet. 'Ik kan dat vertrouwensverhaal niet meer horen. We moeten gewoon keihard werken om te zorgen dat we bij Twente punten pakken.'