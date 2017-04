Fraser: 'Kans is er dat Leerdam blijft staan'

ARNHEM - Vitesse-trainer Henk Fraser was na afloop van Vitesse-Heerenveen (4-2 winst) een gelukkig mens. Hij zag zijn team deze week maar liefst drie keer winnen.

'We maken stappen. En daar is deze wedstrijd een voorbeeld van. Het is niet zo lang geleden dat deze wedstrijd voor ons mentaal en fysiek lastig was. Nu kijk je 90 minuten naar Vitesse en kan ik genieten van de wedstrijd. Je speelt niet tegen een misselijke ploeg, dat maakt het nog mooier. Heerenveen heeft namelijk een schitterende ploeg en schitterende spelers', vertelt de trainer na afloop.

Maar ook zijn eigen ploeg heeft schitterende spelers. Van Wolfswinkel liet bijvoorbeeld met vijf goals in drie wedstrijden zijn klasse zien. 'Ja, dat is duidelijk een schitterende spits, maar we doen anderen te kort als we alleen hem eruit lichten. Ook anderen haalden een hoog niveau.'

Leerdam

Waaronder Kelvin Leerdam, die in de basis speelde omdat Kevin Diks geschorst was. Toch is de kans er dat Leerdam volgende week, in de uitwedstrijd bij Excelsior, weer in de basis staat.

'De jongens weten hoe ik erin zit. Als je een domme rode kaart pakt, zoals Navarone Foor dit seizoenal deed en je vervanger speelt uitstekend, dan wissel ik niet. Ik wil namelijk winnen en heb geen voorkeur. En als Kelvin goed speelt, en dat heeft hij vandaag gedaan, dan is de kans groot dat je blijft staan. Als je presteert, blijf je staan.'

'Spelers selecteren zichzelf'

Met al die goed spelende spelers wordt het voor Fraser steeds makkelijker om een team te bouwen voor de bekerfinale. 'Ja, maar ik bepaal niet wie er speelt hè, dat bepalen ze echt zelf.'