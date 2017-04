Ben Lukassen maakte mooiste dialectliedje van 2016

LIEVELDE - Ben Lukassen uit Ulft is zaterdagavond in de prijzen gevallen tijdens het festival Plat Gespöld in Lievelde.

Hij wint de Gelderse Kleiroze. Deze prijs is in het leven geroepen om muziek in de streektaal onder de aandacht te brengen. Hij won de juryprijs met zijn nummer 't Ni-js Van Alle Lieve Mensen. De prijs, een beeld, werd uitgereikt door de winnaar van vorig jaar, Jan Ottink, en Tanja Loeff-Hageman, wethouder in Montferland. De publieksprijs ging naar de Achterhoekse dialectrokkers van de Boetners, voor hun nummer Zo Wiet Weg.