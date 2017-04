Van Wolfswinkel heeft focus niet op topscorerstitel

ARNHEM - Ricky van Wolfswinkel deed vandaag met drie treffers goede zaken. Niet alleen voor de winst van Vitesse, maar ook voor de topscorerstitel. Door zijn hattrick komt hij nu op één doelpuntje achter topscorer Jörgensen van Feyenoord.

'Het is geweldig dat ik een hattrick maak, maar mijn focus ligt niet op de topscorerstitel hoor. Dat is een extraatje wat je meeneemt. Ik denk ook dat een spits van Feyenoord normaal meer goals moet maken dan ik.'

Dat kan wel zo zijn, maar Van Wolfswinkel had een prima week achter de rug met vijf goals in drie wedstrijden. 'Inderdaad een prima week, maar het kan ook zo over zijn. Ik probeer natuurlijk deze vorm wel vast te houden', vertelt de spits.

Wedstrijdbal kwijt

En als je dan drie goals maakt in een wedstrijd, dan mag je ook de bal meenemen. Alleen is de spits die bal al weer kwijt. Büttner pakte die bal af van de spits na afloop. 'Hij zei: ik schiet hem even tegen de tribune aan. Dus dat deed hij en vervolgens kwam die bal ook weer terug. Dus dat deed hij knap. Maar hij mocht dat doen hoor, want hij gaf een geweldige assist op mij.'

Van Wolfswinkel had een grote glimlach op het veld en stond vlak voor tijd nog even na te genieten. Daardoor miste hij nog bijna de schitterende treffer van Larsson, die het publiek nog even stil kreeg. 'Ik zag hem er nog net invliegen, dat was geweldig. Het is mooi voor hem, maar onze overwinning staat.'