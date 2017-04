Voorzitter Achilles weer op vrije voeten, 'er is geen zaak'

GROESBEEK - De voorzitter van Achilles'29, Harrie Derks, is weer op vrije voeten. Hij werd vrijdag aangehouden op verdenking van fraude.

Dat is te lezen in een verklaring op de site van de Groesbeekse voetbalclub.

Derks verklaart: 'Sinds vanmiddag (zaterdagmiddag) ben ik weer thuis. Tijdens de gesprekken die met de recherche hebben plaatsgevonden heb ik alle vragen kunnen beantwoorden en alle zaken, voorzover dat nodig was, kunnen weerleggen. Het onderzoek is hiermee afgesloten en ligt ter afwikkeling bij de Officier van Justitie. Zoals het er naar uitziet is er geen zaak en zal er geen vervolging plaatsvinden.'

'Gelukkig is het in Nederland zo dat je pas veroordeeld wordt als je schuldig bevonden bent. Het vertrouwen en de steun dat we van zoveel mensen kregen, heeft ons enorm goed gedaan.'

Fraude en witwassen

De FIOD viel vrijdagochtend in Groesbeek de woning binnen van de kleurrijke voorzitter. De inval werd gedaan nadat de FIOD een uitgebreid onderzoek was gestart op basis van gegevens van een Zwitserse bank. Hij werd aangehouden op verdenking van fraude en witwassen. Het onderzoek richtte zich op hem en niet op de club.

